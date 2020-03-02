Якими повинні бути ставки за депозитами, щоб іпотека...
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Кому нужны рисковые депозиты под 0 и те же ипотечные кредиты? Толку будет больше от переезда в другую страну.
Ой как все запущено. При таких настроениях среди креакла, ВСЕ ТАК И БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ - ОТ КРИЗИСА К КРИЗИСУ. Игра с нулевой суммой - то граждане нае...государство, то наоборот по кругу....
В данном случае, на РФ всё так же. Народ вымирает и бежит, "государство" приватизировано, дерибанится всё, а люди стали новой нефтью
Распространенное заблуждение - раз мы по уши в,.., то и соседей так же. СОВЕРШЕННО НЕ ТАК! Начнем с того, что РФ - шестая по размерам (по ППС) экономика мира с ВВП в 2019-ом около 4 300 млрд. долларов против 400 млрд. украинских. Эти цифры означают, что экономика РФ со времен РСФСР ВЫРОСЛА на 60%, Украины - сократилась на 45. Наличное население РФ с гастарбайтерами превышает 160 млн. человек (+8% к уровню 1191-го), Украины -чуть более 32 млн. (МИНУС 38,5% к уровню 91-го). Насчет вымирает - при разнице в населении 5 к 1, общая смертность населения в РФ всего втрое выше - 1 820 тыс. к 585 тыс. в год, т.е. 11,4 против 18,2 на 1000 (разница в 60%, что БОЛЕЕ ЧЕМ УДИВИТЕЛЬНО, ведь 30 лет назад она была 10,8 и 11,4 на 1000, т.е. ШЕСТЬ %) Если же рассматривать именно финансы, то средняя доходность депозитов в России не превышает 5% годовых, при этом ипотека выдается от 7,5% (И ЭТО ДОРОГО), а объем депозитов населения близок к 30 трлн. рублей (против 520+ млрд. гривен на Украине). Кредиты без залога на сумму в 1 миллион банки предлагают под 9,9% процента годовых.
omb написав:ВолгарьДепики населения в Украине, с учетом курса и населения где-то в 4-5 раза меньше. Это все, что надо знать об мощной экономике северных азиатов.
Если не трудно, объясните, что такое ДЕПИКИ? А экономика РФ уже сейчас составляет 92% от размера экономики ФРГ, и с учетом темпов реального роста (250-300 млрд. долларов по ППС), почти наверняка в 21-ом превзойдет ее. Замесу, что 30 лет назад экономика РСФСР была втрое больше, чем УССР, сейчас - В ДЕСЯТЬ РАЗ.
По состоянию на 1 сентября 2019 года, сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) составила 448,2 млрд грн, на 1 августа этот показатель составлял 440,8 млрд грн. Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября вклады в национальной валюте составляют 252,9 млрд грн, в иностранной валюте — 195,4 млрд грн.