RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Якими повинні бути ставки за
депозитами, щоб іпотека...

Якими повинні бути ставки за депозитами, щоб іпотека...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:35

  omb написав:Волгарь 487 млрд у нас, 30 трлн у них, у нас курс 25, у них 67, их почти в 4 раза больше. У них гарантированная сумма 1 400 000 деревянных, у нас 200 000 грн. Если все это вместе сложить - получается что экономика у азиатов идет не в население, а на коррупцию, армию и внешнюю политики, а народ с голой ж***, а все остальные цифры это замыливание глаз

Редкостная глупость, никак не связанная логически - ведь я сравнил сбережения в ДОЛЛАРОВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ (в 23 раза), и на 1-го украинца они почти ВЧЕТВЕРО МЕНЬШЕ, чем на 1-го россиянина. Насчет голой ж - всего 3 цифры
GNI per capita, PPP (current international $)
Poland 2018 30,010
Russian Federation 2018 26,470
Ukraine 2018 9,020
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD
Среднедушевой национальный доход. В РФ он всего на 12% меньше чем в Польше, но ВТРОЕ больше, чем на Украине.
Волгарь
 
Повідомлень: 7628
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Іпотека в Україні: майже кожен сьомий українець потребує...
R2 » Сер 04 бер, 2020 22:06
7 395
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2020 13:37
ssnet
Індексації пенсій бути: Мінсоцполітики анонсувало... 1, 2
R2 » Пон 02 бер, 2020 20:54
10 516
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 бер, 2020 15:36
weto4ka_l
Іпотека може зупинити відтік кадрів з України
R2 » Пон 02 бер, 2020 18:02
9 437
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 бер, 2020 11:14
ssnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1285)
06.03.2020 11:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.