Якими повинні бути ставки за депозитами, щоб іпотека...

omb написав:Волгарь 487 млрд у нас, 30 трлн у них, у нас курс 25, у них 67, их почти в 4 раза больше. У них гарантированная сумма 1 400 000 деревянных, у нас 200 000 грн. Если все это вместе сложить - получается что экономика у азиатов идет не в население, а на коррупцию, армию и внешнюю политики, а народ с голой ж***, а все остальные цифры это замыливание глаз
Редкостная глупость, никак не связанная логически - ведь я сравнил сбережения в ДОЛЛАРОВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ (в 23 раза), и на 1-го украинца они почти ВЧЕТВЕРО МЕНЬШЕ, чем на 1-го россиянина. Насчет голой ж - всего 3 цифры
GNI per capita, PPP (current international $)
Poland 2018 30,010
Russian Federation 2018 26,470
Ukraine 2018 9,020
Среднедушевой национальный доход. В РФ он всего на 12% меньше чем в Польше, но ВТРОЕ больше, чем на Украине.