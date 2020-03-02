У січні 2020 року економічна активність в Україні залишалася слабкою - в річному вимірі індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) зменшився на 3,4%.
Дивися повний текст У базових галузях економіки України на початку року зафіксовано падіння.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 09:31
У базових галузях економіки України на початку року...
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Дивися повний текст У базових галузях економіки України на початку року зафіксовано падіння.
Додано: Сер 04 бер, 2020 09:31
В январе всегда активность слабая, это не показатель. Но в целом вывод всё равно будет один, актёры экономику быстро до ручки доведут.
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