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У базових галузях економіки
України на початку року...

У базових галузях економіки України на початку року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 09:31

У базових галузях економіки України на початку року...

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2020 року економічна активність в Україні залишалася слабкою - в річному вимірі індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) зменшився на 3,4%.

Дивися повний текст У базових галузях економіки України на початку року зафіксовано падіння.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 09:31

В январе всегда активность слабая, это не показатель. Но в целом вывод всё равно будет один, актёры экономику быстро до ручки доведут.
erodimon2016
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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