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6 мільйонів на місяць: Поліція затримала залізничників,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 бер, 2020 10:14
Пропонуємо до обговорення:
Нацполіція затримала на місці злочину групу осіб, яка протягом тривалого часу здійснювала розкрадання дизельного палива в підрозділах локомотивного депо Одеса-Сортувальна, масштаби розкрадань досягали 250-400 тонн на місяць, (4-6 мільйонів гривень).
Дивися повний текст 6 мільйонів на місяць: Поліція затримала залізничників, які відкачували паливо з депо (фото)
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Додано: Сер 04 бер, 2020 10:14
Цікаво було б побачити результат слідства. І щоб не через 3 роки.
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