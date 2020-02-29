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Скільки українців підтримує
створення ринку землі...

Скільки українців підтримує створення ринку землі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 10:18

Скільки українців підтримує створення ринку землі...

Пропонуємо до обговорення:
Ставлення громадян до запровадження ринку землі.

Дивися повний текст Скільки українців підтримує створення ринку землі (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 10:18

Вы сначала людям согласно Конституции раздайте по 6 участков разного назначения а потом снимайте мораторий.
qas
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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