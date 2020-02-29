Ставлення громадян до запровадження ринку землі.
Дивися повний текст Скільки українців підтримує створення ринку землі (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 10:18
Скільки українців підтримує створення ринку землі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців підтримує створення ринку землі (інфографіка).
Додано: Сер 04 бер, 2020 10:18
Вы сначала людям согласно Конституции раздайте по 6 участков разного назначения а потом снимайте мораторий.
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