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Завершено розслідування розкрадання 23,7 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 10:21
Пропонуємо до обговорення:
Слідчі завершили розслідування у справі заволодіння державними коштами в розмірі 23,7 млн гривень колишнім заступником глави Міністерства з надзвичайних ситуацій.
Дивися повний текст Завершено розслідування розкрадання 23,7 млн грн екс-заступником глави МНС
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R2
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Додано: Сер 04 бер, 2020 10:21
Чому відразу не сказали, що необхідно поділитися з державою в розмірі 17 000грн? Думаю міністр би і більше дав.
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jeugen
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