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Завершено розслідування
розкрадання 23,7 млн грн...

Завершено розслідування розкрадання 23,7 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 10:21

Завершено розслідування розкрадання 23,7 млн грн...

Пропонуємо до обговорення:
Слідчі завершили розслідування у справі заволодіння державними коштами в розмірі 23,7 млн ​​гривень колишнім заступником глави Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Дивися повний текст Завершено розслідування розкрадання 23,7 млн грн екс-заступником глави МНС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 10:21

Чому відразу не сказали, що необхідно поділитися з державою в розмірі 17 000грн? Думаю міністр би і більше дав.
jeugen
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