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ФРС екстрено знизила
ставку через коронавірус

ФРС екстрено знизила ставку через коронавірус
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 11:29

ФРС екстрено знизила ставку через коронавірус

Пропонуємо до обговорення:
Федеральна резервна система США позапланово знизила процентну ставку на 0,5 процентного пункту в спробі згладити наслідки епідемії коронавірусу для економіки.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 11:30

Это у них..
А у нас Алексея Г-к на выход, вместе с компанией,
начало короны, ползучая девальвация и проблемы с размещением ОВГЗ (и конечно же ОВГЗ это не пирамида!)
straponesa
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