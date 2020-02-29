Федеральна резервна система США позапланово знизила процентну ставку на 0,5 процентного пункту в спробі згладити наслідки епідемії коронавірусу для економіки.
Дивися повний текст ФРС екстрено знизила ставку через коронавірус.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 11:29
ФРС екстрено знизила ставку через коронавірус
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФРС екстрено знизила ставку через коронавірус.
Додано: Сер 04 бер, 2020 11:30
Это у них..
А у нас Алексея Г-к на выход, вместе с компанией,
начало короны, ползучая девальвация и проблемы с размещением ОВГЗ (и конечно же ОВГЗ это не пирамида!)
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