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Українець просив у людей
телефон, щоб подзвонити, і...

Українець просив у людей телефон, щоб подзвонити, і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 11:42

Українець просив у людей телефон, щоб подзвонити, і...

Пропонуємо до обговорення:
У Волинській області 25-річний шахрай використовував незвичайну схему, щоб красти дані українців для доступу до їх онлайн-банкінгу. Він просив у людини телефон, щоб зробити дзвінок, а замість цього міняв фінансовий номер абонента на свій.

Дивися повний текст Українець просив у людей телефон, щоб подзвонити, і зламував їх банкінг (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 11:42

це в якому банку таке можливо? через додаток номер змінити?
Basilio2020
 
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