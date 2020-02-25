Ціни на електричну енергію в Україні різко збільшаться, оскільки потрібно перекрити накопичення боргів на ринку.
Дивися повний текст Тарифи на електроенергію для населення зростуть мінімум у півтора рази - екс-глава Укренерго.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 11:51
Тарифи на електроенергію для населення зростуть мінімум...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на електроенергію для населення зростуть мінімум у півтора рази - екс-глава Укренерго.
Додано: Сер 04 бер, 2020 11:51
Как это? Долги сбивайте с должников. Какого мы должны перекрывать повышением тарифа за ваших должников?
И это при том что сжигают газ для вырабатывания электроэнергии. А газ упал в цене в несколько раз.
Вот вам и Я вам не лох. Самый последний.
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