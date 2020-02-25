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Тарифи на електроенергію для
населення зростуть мінімум...

Тарифи на електроенергію для населення зростуть мінімум...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 11:51

Тарифи на електроенергію для населення зростуть мінімум...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на електричну енергію в Україні різко збільшаться, оскільки потрібно перекрити накопичення боргів на ринку.

Дивися повний текст Тарифи на електроенергію для населення зростуть мінімум у півтора рази - екс-глава Укренерго.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 11:51

Как это? Долги сбивайте с должников. Какого мы должны перекрывать повышением тарифа за ваших должников?
И это при том что сжигают газ для вырабатывания электроэнергии. А газ упал в цене в несколько раз.
Вот вам и Я вам не лох. Самый последний.
p_a_l
 
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