Ціни на електричну енергію в Україні різко збільшаться, оскільки потрібно перекрити накопичення боргів на ринку.
Дивися повний текст Тарифи на електроенергію для населення зростуть мінімум у півтора рази - екс-глава Укренерго.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 бер, 2020 11:51
Тарифи на електроенергію для населення зростуть мінімум...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на електроенергію для населення зростуть мінімум у півтора рази - екс-глава Укренерго.
Додано: Сер 04 бер, 2020 11:51
Как это? Долги сбивайте с должников. Какого мы должны перекрывать повышением тарифа за ваших должников?
И это при том что сжигают газ для вырабатывания электроэнергии. А газ упал в цене в несколько раз.
Вот вам и Я вам не лох. Самый последний.
Додано: Сер 04 бер, 2020 13:17
А как за счёт поднятия тарифа можно уменьшить задолженность? Можно увеличить доходы акционеров. А задолженности будут только расти. У нас страна каких-то буратин.
Додано: Сер 04 бер, 2020 17:57
Re: Тарифи на електроенергію для населення зростуть мінімум.
я лично недавно то есть при сегодняшних тарифах считал что сейчас газ\электричество по дневному тарифу +- одно и тоже по затратах , скажем так цена полученной энергии при использовании газа и электричества получается одинаковой по дневному тарифу электричества и до надбавки за транспортировку газа . Если же электрика вырастет на 50% тогда будет выгодней получать энергию из газа . Я был удивлен насколько близко по цене нагреть литр воды электричеством и газом , разница в пределах 1% ( погрешность измерения приборов). И если липиздричество подымут тогда вслед надо газ подымать ну по логике ...
Что добывать проще липездричество или газ ... тут уж я не скажу ..если кто в теме подскажите сколько стоит добыть и доставить к потребителю объем газа равный например 1 кВт при сгорании. В принципе можно погуглить себестоимость добычи кубометра газа счетчиком .
Как узнать цифры что выгодней ? просто : замерить сколько уйдет газа на нагрев 1 литра воды до темп кипения и сравнить цену с ценой электричества ( замерить энергометром\ счетчиком \ ватметром или двумя тестерами ).
С начала эпид. сезона[b]48 /b]человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
Додано: Сер 04 бер, 2020 18:08
Нет задолженность не уменьшится, просто ее можно будет не замечать за счет более высокой прибыли. Другими словами за тех кто не платит, заплатят те кто платит.
А населению все равно тариф подымут - модель рынка изначально это предполагала.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Сер 04 бер, 2020 22:09
Re: Тарифи на електроенергію для населення зростуть мінімум.
"С учетом соотношения 1 куб.м = 10.5 кВт•ч и " цены на газ 6.50грн/м3 (это с транспортировкой. приблизительно, конечно), то получается, что "газовый" 1 кВт стоит 6.5/10.5= 62 коп. Электрический 1 кВт стоит 1.68 грн. Т.е. сейчас газовая энергия дешевле обычной дневной электрической в 2.7 раза. Но если у Вас электро отопление и Вы, что вполне логично, установили 3-х зонный счётчик, то ночью платите по коэф.0.35, т.е. в 2.7*0.35 = 0.95 раза. Что приблизительно получается ночью один к одному. Где-то так...
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:11
Ничего удивительного, и проблема тут не в долгах, а в "зелёной энергии". Несколько лет известные люди за счёт налоговых льгот и государственных субсидий строили себе зелёную энергетику. А теперь будут продавать произведённую на ней электроэнергию государству. Но по тарифу "зелёной энергии", т.ё. гораздо дороже, чем закупать обычную электроэнергию за границей. Банкет кто-то должен оплатить.
Проекты эти лет на 10 рассчитаны, так что повышение тарифов на электроэнергию - это на долго. Печально, что это окончательно добъёт украинское производство.
Остаётся надеятся на отмену схем с зелёной энергией.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 04 бер, 2020 23:29, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:21
Не совсем. КПД газового котла около 80%, электрического под 100. Энергетическая ценность приведена вами относительно какого то идеального газа. В разной литературе это от 8 до 10 кВт час. Получается, по минимальным нормам, 1куб - 6,4 кВт час. И ещё, я не знаю как, но расход газа у меня увеличился даже после утепления дома. Или его с чем то смешивают или с давлением мутят, но факт остаётся фактом.
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:24
Какой смысл всю жизнь выкручиваться, чувствуя себя лохом? Вопрос риторический.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:25
Да? А с газом, все будет по честному и будет тока дешеветь? Хотя в чем то Вы правы. Будут доить всех и доить на том, от чего отказаться не смогут. Ценой на электроэнергию - тех, у кого электроотопление, ценой на газ, его доставку и обслуживание - тех у кого отопление на газу. А если, не дай бог, центральное отопление, то вообще страшно подумать...
|