Тарифи на електроенергію для населення зростуть мінімум...

Додано: Сер 04 бер, 2020 17:57

я лично недавно то есть при сегодняшних тарифах считал что сейчас газ\электричество по дневному тарифу +- одно и тоже по затратах , скажем так цена полученной энергии при использовании газа и электричества получается одинаковой по дневному тарифу электричества и до надбавки за транспортировку газа . Если же электрика вырастет на 50% тогда будет выгодней получать энергию из газа . Я был удивлен насколько близко по цене нагреть литр воды электричеством и газом , разница в пределах 1% ( погрешность измерения приборов). И если липиздричество подымут тогда вслед надо газ подымать ну по логике ...

Что добывать проще липездричество или газ ... тут уж я не скажу ..если кто в теме подскажите сколько стоит добыть и доставить к потребителю объем газа равный например 1 кВт при сгорании. В принципе можно погуглить себестоимость добычи кубометра газа счетчиком .

Как узнать цифры что выгодней ? просто : замерить сколько уйдет газа на нагрев 1 литра воды до темп кипения и сравнить цену с ценой электричества ( замерить энергометром\ счетчиком \ ватметром или двумя тестерами ).

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