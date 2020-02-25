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Тарифи на електроенергію для
населення зростуть мінімум...

Тарифи на електроенергію для населення зростуть мінімум...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:37

Re: Тарифи на електроенергію для населення зростуть мінімум.

Есть один нюанс во всем этом, тарифы должны были снижаться.
Но здесь ничего другого не ожидается кроме повышений и отжима оставшихся.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 05 бер, 2020 00:55, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 00:00

Re: Тарифи на електроенергію для населення зростуть мінімум.

Свет будит дорожать? Да ладно. Тут ка раз премьер новый, выходец из ДТЕКа Ахметова... Совпадение? :)
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 00:12

  LutsMan написав:
  yama написав:Как узнать цифры что выгодней ?

https://104.ua/ru/gas-and-money/id/pori ... achi-34633
"С учетом соотношения 1 куб.м = 10.5 кВт•ч и " цены на газ 6.50грн/м3 (это с транспортировкой. приблизительно, конечно), то получается, что "газовый" 1 кВт стоит 6.5/10.5= 62 коп. Электрический 1 кВт стоит 1.68 грн. Т.е. сейчас газовая энергия дешевле обычной дневной электрической в 2.7 раза. Но если у Вас электро отопление и Вы, что вполне логично, установили 3-х зонный счётчик, то ночью платите по коэф.0.35, т.е. в 2.7*0.35 = 0.95 раза. Что приблизительно получается ночью один к одному. Где-то так... ;)

у вас теория у меня практика , мне дома литру воды днем закипятить одинаково по цене что газ что электричество проверено много раз
С начала эпид. сезона[b]48 /b]человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 01:01

  yama написав:у вас теория у меня практика , мне дома литру воды днем закипятить одинаково по цене что газ что электричество проверено много раз

Сколько газа по счетчику на литру воды уходит?
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ruvex
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  #<12
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