Есть один нюанс во всем этом, тарифы должны были снижаться.
Но здесь ничего другого не ожидается кроме повышений и отжима оставшихся.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 23:37
Re: Тарифи на електроенергію для населення зростуть мінімум.
Есть один нюанс во всем этом, тарифы должны были снижаться.
Но здесь ничего другого не ожидается кроме повышений и отжима оставшихся.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 05 бер, 2020 00:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 00:00
Re: Тарифи на електроенергію для населення зростуть мінімум.
Свет будит дорожать? Да ладно. Тут ка раз премьер новый, выходец из ДТЕКа Ахметова... Совпадение?
Додано: Чет 05 бер, 2020 00:12
у вас теория у меня практика , мне дома литру воды днем закипятить одинаково по цене что газ что электричество проверено много раз
С начала эпид. сезона[b]48 /b]человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
Додано: Чет 05 бер, 2020 01:01
Сколько газа по счетчику на литру воды уходит?
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