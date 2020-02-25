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Тарифи на електроенергію для населення зростуть мінімум...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 бер, 2020 12:38
censerus написав:
расход плита газовая 34м3~190 грн с доставкой, расход индукционная плита 150кВт 250 грн выходит
Зх фазна буде менше споживати.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 13:00
Ethereum написав: censerus написав:
расход плита газовая 34м3~190 грн с доставкой, расход индукционная плита 150кВт 250 грн выходит
Зх фазна буде менше споживати.
Это что за ненаучная фантастика?
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Додано: Чет 05 бер, 2020 13:02
Ethereum написав: censerus написав:
расход плита газовая 34м3~190 грн с доставкой, расход индукционная плита 150кВт 250 грн выходит
Зх фазна буде менше споживати.
Да? И почему?
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Додано: Чет 05 бер, 2020 14:26
Ethereum написав: censerus написав:
расход плита газовая 34м3~190 грн с доставкой, расход индукционная плита 150кВт 250 грн выходит
Зх фазна буде менше споживати.
А физику процесса (снижение электропотребления при переходе от однофазного питания к трехфазному ) опишете?
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Додано: Чет 05 бер, 2020 15:36
Я, не верю, что есть долги!
Киевенерго при задолженности в 1000грн., отключает электричество.
Возможно не платят предприятия, так причём тут население. Обратите внимание на свои расходы, зарплаты и т.д.
Пожалуйста, не держите население Украины за ЛОХОВ!!!
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