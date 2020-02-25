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Тарифи на електроенергію для
населення зростуть мінімум...

Тарифи на електроенергію для населення зростуть мінімум...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 12:38

  censerus написав:расход плита газовая 34м3~190 грн с доставкой, расход индукционная плита 150кВт 250 грн выходит


Зх фазна буде менше споживати.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 13:00

  Ethereum написав:
  censerus написав:расход плита газовая 34м3~190 грн с доставкой, расход индукционная плита 150кВт 250 грн выходит


Зх фазна буде менше споживати.

Это что за ненаучная фантастика?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 13:02

  Ethereum написав:
  censerus написав:расход плита газовая 34м3~190 грн с доставкой, расход индукционная плита 150кВт 250 грн выходит


Зх фазна буде менше споживати.

Да? И почему?
Sam17a
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:26

  Ethereum написав:
  censerus написав:расход плита газовая 34м3~190 грн с доставкой, расход индукционная плита 150кВт 250 грн выходит


Зх фазна буде менше споживати.


А физику процесса (снижение электропотребления при переходе от однофазного питания к трехфазному ) опишете? :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:36

Я, не верю, что есть долги!
Киевенерго при задолженности в 1000грн., отключает электричество.
Возможно не платят предприятия, так причём тут население. Обратите внимание на свои расходы, зарплаты и т.д.
Пожалуйста, не держите население Украины за ЛОХОВ!!!
serg27091974
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