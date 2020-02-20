Президент Білорусі Олександр Лукашенко актуалізував завдання з пошуку нових постачальників нафти і з вибудовування логістики доставки сировини.
Дивися повний текст Білорусь хоче добудувати нафтопровід \"Дружба\" в напрямку балтійських портів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 бер, 2020 11:57
Білорусь хоче добудувати нафтопровід "Дружба" в напрямку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Білорусь хоче добудувати нафтопровід \"Дружба\" в напрямку балтійських портів.
Зараз переглядають цей форум: gorobezus, MSN [Bot], pvvscaner, romiks2009, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|