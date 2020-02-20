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Білорусь хоче добудувати
нафтопровід "Дружба" в напрямку...

Білорусь хоче добудувати нафтопровід "Дружба" в напрямку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 11:57

Білорусь хоче добудувати нафтопровід "Дружба" в напрямку...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Білорусі Олександр Лукашенко актуалізував завдання з пошуку нових постачальників нафти і з вибудовування логістики доставки сировини.

Дивися повний текст Білорусь хоче добудувати нафтопровід \"Дружба\" в напрямку балтійських портів.
R2
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Он президент или премьер? Непонятно.
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