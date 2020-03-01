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Україна майже готова до
накопичувальної пенсійної...

Україна майже готова до накопичувальної пенсійної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 12:28

Україна майже готова до накопичувальної пенсійної...

Пропонуємо до обговорення:
Державна казначейська служба України технічно майже готова до введення в країні накопичувальної пенсійної системи, яка передбачає, що кожен працюючий громадянин може здійснювати платежі на свій персональний пенсійний рахунок, а після досягнення пенсійного віку отримувати додаткові виплати за рахунок зроблених внесків.

Дивися повний текст Україна майже готова до накопичувальної пенсійної системи - Держказначейство.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 12:28

Конечно почти готова, если со стороны слуг поступают предложения о ликвидации солидарной системы. Как ликвидируют, так и будет полностью готова ...
mvi
 
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