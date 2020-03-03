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У Нацбанку спрогнозували шкоду від коронавірусу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 бер, 2020 13:48
Пропонуємо до обговорення:
Зараз вплив спалаху коронавірусу на українську економіку не є негативним.
Дивися повний текст У Нацбанку спрогнозували шкоду від коронавірусу для економіки України
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Додано: Сер 04 бер, 2020 13:48
Лучше бы работали, прогнозистов без вас хватает.
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