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У Нацбанку спрогнозували
шкоду від коронавірусу для...

У Нацбанку спрогнозували шкоду від коронавірусу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 13:48

У Нацбанку спрогнозували шкоду від коронавірусу для...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз вплив спалаху коронавірусу на українську економіку не є негативним.

Дивися повний текст У Нацбанку спрогнозували шкоду від коронавірусу для економіки України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 13:48

Лучше бы работали, прогнозистов без вас хватает.
ruvex
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