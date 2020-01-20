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"Укрпошта" заявила про
готовність надати робочі місця...

"Укрпошта" заявила про готовність надати робочі місця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:41

"Укрпошта" заявила про готовність надати робочі місця...

Пропонуємо до обговорення:
Про готовність надати робочі місця для співробітників служби доставки "Ін Тайм", яка раніше оголосила про закриття своїх відділень, заявив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" заявила про готовність надати робочі місця співробітникам \"Ін Тайму\".
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:41

Смелянский, огласи зп работников службы доставки Укрпочты.
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