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Нагородили найкращих
керівників роздробу банків -...

Нагородили найкращих керівників роздробу банків -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:08

Нагородили найкращих керівників роздробу банків -...

Пропонуємо до обговорення:
Днями в столичному TAO Event Hall відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері - FinAwards 2020.

Дивися повний текст Нагородили найкращих керівників роздробу банків - FinAwards 2020.
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