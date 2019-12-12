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Нагородили найкращих керівників роздробу банків -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 бер, 2020 15:08
Пропонуємо до обговорення:
Днями в столичному TAO Event Hall відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері - FinAwards 2020.
Дивися повний текст Нагородили найкращих керівників роздробу банків - FinAwards 2020
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