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"Дію" підключили
до держреєстрів

"Дію" підключили до держреєстрів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:24

"Дію" підключили до держреєстрів

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише прес-служба сервісу в Facebook.

Дивися повний текст \"Дію\" підключили до держреєстрів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:25

и где все єто? у меня только права и техпаспорт
oleg2015
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