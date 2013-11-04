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"Дію" підключили до держреєстрів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 бер, 2020 15:24
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише прес-служба сервісу в Facebook.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 15:25
и где все єто? у меня только права и техпаспорт
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oleg2015
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Пон 04 лис, 2013 12:36
unrokan_pff