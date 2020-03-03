Україна має намір укласти десятирічний або двадцятирічний контракт на постачання великих обсягів природного газу з США через Польщу.
Дивися повний текст Україна хоче укласти довгостроковий контракт на постачання газу з США - міністр енергетики.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 16:37
Україна хоче укласти довгостроковий контракт на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна хоче укласти довгостроковий контракт на постачання газу з США - міністр енергетики.
Додано: Сер 04 бер, 2020 16:37
да уж...
похоже адекватных в правительстве нет.
когда уже будем принимать решения исходя из экономических выгод,а не
из желания кому то насолить.
расплачиваться за это,как всегда,будет простой народ.
Додано: Сер 04 бер, 2020 16:45
чего уж мелочиться..
давай сразу на сто.
что бы и внуки и правнуки порадовались.
Додано: Сер 04 бер, 2020 17:01
Re: Україна хоче укласти довгостроковий контракт на...
Это точно... Это же какую надо иметь ума палату или полное отсутствие чувства ответственности за страну?! И это при том, что LNG будет всегда дороже (тем более из США, а не из Катара, например) трубопроводного газа при любых колебаниях рынка. Чем их, типа реверс не устраивал с ценами европейских хабов, если уж на то пошло...Всё равно через Польшу собираются качать... Хотелось бы сказать, перефразирую известного киногероя: "Сказочные сумасшедшие..", но, по моему, именно так выглядит предательство национальных интересов...
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