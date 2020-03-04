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Україна хоче укласти
довгостроковий контракт на...

Україна хоче укласти довгостроковий контракт на...
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 16:37

Україна хоче укласти довгостроковий контракт на...

Пропонуємо до обговорення:
Україна має намір укласти десятирічний або двадцятирічний контракт на постачання великих обсягів природного газу з США через Польщу.

Дивися повний текст Україна хоче укласти довгостроковий контракт на постачання газу з США - міністр енергетики.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 16:37

да уж...
похоже адекватных в правительстве нет.
когда уже будем принимать решения исходя из экономических выгод,а не
из желания кому то насолить.
расплачиваться за это,как всегда,будет простой народ.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 16:45

Думаю, что очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний такой контракт…

чего уж мелочиться..
давай сразу на сто.
что бы и внуки и правнуки порадовались.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 17:01

Re: Україна хоче укласти довгостроковий контракт на...

  Tabak написав:похоже адекватных в правительстве нет.

Это точно... Это же какую надо иметь ума палату или полное отсутствие чувства ответственности за страну?! И это при том, что LNG будет всегда дороже (тем более из США, а не из Катара, например) трубопроводного газа при любых колебаниях рынка. Чем их, типа реверс не устраивал с ценами европейских хабов, если уж на то пошло...Всё равно через Польшу собираются качать... Хотелось бы сказать, перефразирую известного киногероя: "Сказочные сумасшедшие..", но, по моему, именно так выглядит предательство национальных интересов...
GUD
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 18:57

  GUD написав:
  Tabak написав:похоже адекватных в правительстве нет.

Это точно... Это же какую надо иметь ума палату или полное отсутствие чувства ответственности за страну?! И это при том, что LNG будет всегда дороже (тем более из США, а не из Катара, например) трубопроводного газа при любых колебаниях рынка. Чем их, типа реверс не устраивал с ценами европейских хабов, если уж на то пошло...Всё равно через Польшу собираются качать... Хотелось бы сказать, перефразирую известного киногероя: "Сказочные сумасшедшие..", но, по моему, именно так выглядит предательство национальных интересов...

Предательство национальных интересов - иметь единственный контракт с одним поставщиком-монополистом (РФ). И вера в слова "солнцеликого", который обещает скидку на газ в 25%, только вот цену не называет. А как назовет, может оказаться, что дешевле будет добывать газ на Марсе, доставлять космическими кораблями, а не покупать "трубопроводный газ" у безумного соседа.
Только диверсификация и конкуренция.
se64plus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:04

Re: Україна хоче укласти довгостроковий контракт на...

  se64plus написав:Предательство национальных интересов - иметь единственный контракт с одним поставщиком-монополистом (РФ). И вера в слова "солнцеликого", который обещает скидку на газ в 25%, только вот цену не называет. А как назовет, может оказаться, что дешевле будет добывать газ на Марсе, доставлять космическими кораблями, а не покупать "трубопроводный газ" у безумного соседа.
Только диверсификация и конкуренция.

Да нет уж, тут как раз никакой конкуренции... Контракт на 20 лет никак не может быть конкурентным. Это тоже, что и контракт с Россией, который стоило больших трудов разорвать через множество судов и получить хоть какие-то компенсации, пускай пока частично на бумаге. Только с другим кровопийцей. И ещё, хоть Россия, хоть Норвегия и другие поставщики продают трубопроводный газ не в вакууме, а в конкурентной среде. И вряд ли будут завышать цену выше рыночной, иначе потеряют Европу, как рынок сбыта, который займут арабы и те же США, к примеру. Так что по любому, трубопроводный газ будет дешевле LNG, в виду логистических и технологических условий. И мало того, скорее всего, газ из США будет дороже LNG газа из России, который они собираются так же продавать в Европу. И который будет выгоднее покупать там же, на европейских хабах, чем газ из США. Опять же, логистика. Так что по иному, как сдачей нац.интересов, заключение заведомо невыгодного контракта назвать нельзя.
А диверсификация -это совсем другое, чем подписание невыгодного контракта на 20 лет. Изучите опыт Германии в этом вопросе...
GUD
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:27

Re: Україна хоче укласти довгостроковий контракт на...

  GUD написав:Да нет уж, тут как раз никакой конкуренции... Контракт на 20 лет никак не может быть конкурентным. Это тоже, что и контракт с Россией, который стоило больших трудов разорвать через множество судов и получить хоть какие-то компенсации, пускай пока частично на бумаге. Только с другим кровопийцей. И ещё, хоть Россия, хоть Норвегия и другие поставщики продают трубопроводный газ не в вакууме, а в конкурентной среде. И вряд ли будут завышать цену выше рыночной, иначе потеряют Европу, как рынок сбыта, который займут арабы и те же США, к примеру. Так что по любому, трубопроводный газ будет дешевле LNG, в виду логистических и технологических условий. И мало того, скорее всего, газ из США будет дороже LNG газа из России, который они собираются так же продавать в Европу. И который будет выгоднее покупать там же, на европейских хабах, чем газ из США. Опять же, логистика. Так что по иному, как сдачей нац.интересов, заключение заведомо невыгодного контракта назвать нельзя.
А диверсификация -это совсем другое, чем подписание невыгодного контракта на 20 лет. Изучите опыт Германии в этом вопросе...

Мы даже не знаем условий этого контракта. Так что рассуждать рановато.
Вы все верно говорите. Вот только это касается цивилизованных стран-партнеров. Лучше иметь много контрактов и использовать их по необходимости, чем "чувствовать" последствия Юлькиного контракта, например.
se64plus
 
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