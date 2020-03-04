Україна хоче укласти довгостроковий контракт на...

Додано: Сер 04 бер, 2020 23:04

se64plus написав: Предательство национальных интересов - иметь единственный контракт с одним поставщиком-монополистом (РФ). И вера в слова "солнцеликого", который обещает скидку на газ в 25%, только вот цену не называет. А как назовет, может оказаться, что дешевле будет добывать газ на Марсе, доставлять космическими кораблями, а не покупать "трубопроводный газ" у безумного соседа.

Только диверсификация и конкуренция. Предательство национальных интересов - иметь единственный контракт с одним поставщиком-монополистом (РФ). И вера в слова "солнцеликого", который обещает скидку на газ в 25%, только вот цену не называет. А как назовет, может оказаться, что дешевле будет добывать газ на Марсе, доставлять космическими кораблями, а не покупать "трубопроводный газ" у безумного соседа.Только диверсификация и конкуренция.

Да нет уж, тут как раз никакой конкуренции... Контракт на 20 лет никак не может быть конкурентным. Это тоже, что и контракт с Россией, который стоило больших трудов разорвать через множество судов и получить хоть какие-то компенсации, пускай пока частично на бумаге. Только с другим кровопийцей. И ещё, хоть Россия, хоть Норвегия и другие поставщики продают трубопроводный газ не в вакууме, а в конкурентной среде. И вряд ли будут завышать цену выше рыночной, иначе потеряют Европу, как рынок сбыта, который займут арабы и те же США, к примеру. Так что по любому, трубопроводный газ будет дешевле LNG, в виду логистических и технологических условий. И мало того, скорее всего, газ из США будет дороже LNG газа из России, который они собираются так же продавать в Европу. И который будет выгоднее покупать там же, на европейских хабах, чем газ из США. Опять же, логистика. Так что по иному, как сдачей нац.интересов, заключение заведомо невыгодного контракта назвать нельзя.А диверсификация -это совсем другое, чем подписание невыгодного контракта на 20 лет. Изучите опыт Германии в этом вопросе...