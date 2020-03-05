Україна хоче укласти довгостроковий контракт на...
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Grover написав:Т.е. суть в том, что да, LPG будет дороже, но вот именно благодаря LPG трубный газ будет дешевле его (не будет больше цены в $500 за тыс.кубов). Цена LPG будет ограничителем цены на трубный.
Живой пример - та же самая Польша: они построили LPG-терминал которым, по сути, и не пользовались особо, но его наличие было аргументом в торгах на цену трубного газа.
Абсолютно согласен, что сжиженный газ препятствует монополизации поставок трубопроводами и играет положительную роль в сдерживании цен. И его используют для диверсификации поставок. В Европе более 25 LNG терминалов, но загружены они не более чем на 20% в пике. Как выглядит диверсификация: заключаются договора на небольшой срок с небольшим объёмом поставок, но с возможностью масштабирования. В случае кризиса с трубопроводными поставками, можно получить необходимый газ через терминал. Это, конечно, будет дороже, чем плановые поставки, но позволяет пережить кризис с трубопроводным газом (в 99,99% процента случаев) либо, заключить на дальнейшее более масштабный контракт на поставку LNG. Германия, вот тоже строит себе терминал, хотя в Европе их более чем достаточно, и знает, что он будет бездействовать большей частью. Но там вопрос политический и принципиальный в реальном отстаивании национальных интересов, несмотря на давление США.
se64plus написав:Вот только это касается цивилизованных стран-партнеров.
Всё дело в правительстве. Плохие контракты заключают воры или предатели. На современном международном рынке практически нельзя вести себя нецивилизованно. То же относится и к России, если вы о ней. И дело даже ни в какой-то там доброй воле, а элементарном прагматизме и неизбежных юридических последствиях. Тот же Газпром имеет очень много имущества и дочерние компании в Европе, которые тут же окажутся под санкциями, а их имущество и деньги будут арестованы, если вдруг Газпром позволит себе как то необоснованно нарушить взятые на себя обязательства. Так что договариваться можно со всеми, при условии, что ты отстаиваешь интересы своей страны, а не являешься чьим то холуём.
Нормально...хоть что то вменяемое...но вопрос конечно риторический так как пока не ясны условия и обьемы контракта. С политической точки зрения это хорошо так как еще больше связывает экономически как США так и Польшу с Украиной... С экономической стороны надо знать условия..в любом случае в зависимости от обьема это хоть какято стабильность...не придется весной бегать как это делал офшорный путиноборец с криками - прикрути -- прикрути... да возможно несколько дороже... хотя если цена фиксированная то со временем может стать и дешевле рыночной)0.
Tabak написав:да уж... похоже адекватных в правительстве нет. когда уже будем принимать решения исходя из экономических выгод,а не из желания кому то насолить. расплачиваться за это,как всегда,будет простой народ.
не надо делать преждевременных выводов как я уже писал сланцевый газ США достается бесплатно - это побочный продукт добычи сланцевой нефти , то есть грубо условно его себестоимость в США 0 , вопрос только в транспортировке. Пока не озвучили цену я бы не кричал ЗРАДА или Перемога,