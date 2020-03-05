Україна хоче укласти довгостроковий контракт на...

Додано: Чет 05 бер, 2020 11:57

Grover написав: Т.е. суть в том, что да, LPG будет дороже, но вот именно благодаря LPG трубный газ будет дешевле его (не будет больше цены в $500 за тыс.кубов). Цена LPG будет ограничителем цены на трубный.



Живой пример - та же самая Польша: они построили LPG-терминал которым, по сути, и не пользовались особо, но его наличие было аргументом в торгах на цену трубного газа. Т.е. суть в том, что да, LPG будет дороже, но вот именно благодаря LPG трубный газ будет дешевле его (не будет больше цены в $500 за тыс.кубов). Цена LPG будет ограничителем цены на трубный.Живой пример - та же самая Польша: они построили LPG-терминал которым, по сути, и не пользовались особо, но его наличие было аргументом в торгах на цену трубного газа.

se64plus написав: Вот только это касается цивилизованных стран-партнеров. Вот только это касается цивилизованных стран-партнеров.

Абсолютно согласен, что сжиженный газ препятствует монополизации поставок трубопроводами и играет положительную роль в сдерживании цен. И его используют для диверсификации поставок. В Европе более 25 LNG терминалов, но загружены они не более чем на 20% в пике. Как выглядит диверсификация: заключаются договора на небольшой срок с небольшим объёмом поставок, но с возможностью масштабирования. В случае кризиса с трубопроводными поставками, можно получить необходимый газ через терминал. Это, конечно, будет дороже, чем плановые поставки, но позволяет пережить кризис с трубопроводным газом (в 99,99% процента случаев) либо, заключить на дальнейшее более масштабный контракт на поставку LNG. Германия, вот тоже строит себе терминал, хотя в Европе их более чем достаточно, и знает, что он будет бездействовать большей частью. Но там вопрос политический и принципиальный в реальном отстаивании национальных интересов, несмотря на давление США.Всё дело в правительстве. Плохие контракты заключают воры или предатели. На современном международном рынке практически нельзя вести себя нецивилизованно. То же относится и к России, если вы о ней. И дело даже ни в какой-то там доброй воле, а элементарном прагматизме и неизбежных юридических последствиях. Тот же Газпром имеет очень много имущества и дочерние компании в Европе, которые тут же окажутся под санкциями, а их имущество и деньги будут арестованы, если вдруг Газпром позволит себе как то необоснованно нарушить взятые на себя обязательства. Так что договариваться можно со всеми, при условии, что ты отстаиваешь интересы своей страны, а не являешься чьим то холуём.