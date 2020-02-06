За таке рішення висловилися 23 члени комітету
Дивися повний текст Рада відправила Гончарука у відставку.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 17:09
Рада відправила Гончарука у відставку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада відправила Гончарука у відставку.
Додано: Сер 04 бер, 2020 17:09
похоже мы на пороге большого шухера..
значит в споре победит коломойский.
банк может и не вернут,но компенсацию он истребует.
мвф ,скорее всего,с нами не продолжит сотрудничество.
доллар попрет вверх.
Додано: Сер 04 бер, 2020 17:18
Гочарук и Ко продали Украины больше, чем смогли переварить его хозяева.
Папередники слюной удавились, от такого зухвальства.
Придёт следующий продавать .... по понятиям.
Населению пора возвращаться с исковыми требованиями на свою долю, сложенную из рабского труда поколений украинцев.
Главное не дать им успеть продать Землю. На сегодняшнем слушании в ВР - стало явно, что им глубоко по цимбалам - продадут с остатками не выехавшего населения.
И в это самое время, гибнут ежедневно дети
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