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Рада відправила
Гончарука у відставку

Рада відправила Гончарука у відставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 17:09

Рада відправила Гончарука у відставку

Пропонуємо до обговорення:
За таке рішення висловилися 23 члени комітету

Дивися повний текст Рада відправила Гончарука у відставку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 17:09

похоже мы на пороге большого шухера..
значит в споре победит коломойский.
банк может и не вернут,но компенсацию он истребует.
мвф ,скорее всего,с нами не продолжит сотрудничество.
доллар попрет вверх.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 17:18

Гочарук и Ко продали Украины больше, чем смогли переварить его хозяева.
Папередники слюной удавились, от такого зухвальства.
Придёт следующий продавать .... по понятиям.

Населению пора возвращаться с исковыми требованиями на свою долю, сложенную из рабского труда поколений украинцев.
Главное не дать им успеть продать Землю. На сегодняшнем слушании в ВР - стало явно, что им глубоко по цимбалам - продадут с остатками не выехавшего населения.

И в это самое время, гибнут ежедневно дети https://real-vin.com/v-zone-oos-pogib-snajper-vsu и трое или четверо раненных? А "они" "разводят", словно кроликов.
Kudrjavuy
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