Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.
Дивися повний текст Дубілет розповів, як боротимуться з підробкою ліків.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 18:03
Дубілет розповів, як боротимуться з підробкою ліків
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Дивися повний текст Дубілет розповів, як боротимуться з підробкою ліків.
Додано: Сер 04 бер, 2020 18:03
Не нужно ничего изобретать, на примере Египта все решается быстро, дёшево и эффективно. Смертная казнь за подделку и продажу фальсификата. И цены значительно ниже чем в Украине
Додано: Сер 04 бер, 2020 19:34
а к смерти кто приговаривать будеть? коррупционеры судьи?
главное оружие рашистов - ложь
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