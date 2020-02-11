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Дубілет розповів, як
боротимуться з підробкою ліків

Дубілет розповів, як боротимуться з підробкою ліків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 18:03

Дубілет розповів, як боротимуться з підробкою ліків

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

Дивися повний текст Дубілет розповів, як боротимуться з підробкою ліків.
R2
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Не нужно ничего изобретать, на примере Египта все решается быстро, дёшево и эффективно. Смертная казнь за подделку и продажу фальсификата. И цены значительно ниже чем в Украине
straponesa
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Нас и так уже меньше, чем говорят :)
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 19:34

  straponesa написав:Не нужно ничего изобретать, на примере Египта все решается быстро, дёшево и эффективно. Смертная казнь за подделку и продажу фальсификата. И цены значительно ниже чем в Украине


а к смерти кто приговаривать будеть? коррупционеры судьи?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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