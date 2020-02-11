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Дубілет розповів, як
боротимуться з підробкою ліків

Дубілет розповів, як боротимуться з підробкою ліків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 18:03

Дубілет розповів, як боротимуться з підробкою ліків

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

Дивися повний текст Дубілет розповів, як боротимуться з підробкою ліків.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 19:50

дурак при власти.

Будут ставить защитные наклейки и увеличивать цену на 100%

В США никаких наклеек нету.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 22:43

Идея на самом деле хорошая, то что касается лекарств, запчастей... Но, со временем, такую систему хотят распространить на ВСЕ товары. Импорт - значит на каждый товар наклейку получаешь на таможне и КАЖДЫЙ товар вносится в базу данных. Внутренний производитель - получаешь на КАЖДЫЙ товар наклейку в налоговой и КАЖДЫЙ товар вносится в базу данных. Без наклеек товар не имеет право продаваться в розничной сети и может подлежать конфискации. В России такую систему хотят внедрить до 2025 года, сейчас уже, по моему, шубы, обувь и лекарства маркируются. Вот такое, оно цифровое "рабство", незаметно подкравшееся под прикрытием Big Data.
GUD
 
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