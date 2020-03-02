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У новий Кабмін збираються 14 кандидатів: вже подали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 бер, 2020 18:24
Пропонуємо до обговорення:
Денис Шмигаль, Олексій Чернишов, Ілля Ємець, Олег Немчінов, Ігор Уманський, Михайло Федоров, Андрій Таран, Денис Малюська, Марина Лазебна, Олег Коростельов, Сергій Бессараб, Вадим Гутцайт, Владислав Криклій та Олексій Резніков подали електронні декларації про майно та доходи за 2019 рік як кандидати на посади міністрів у новому Кабміні.
Дивися повний текст У новий Кабмін збираються 14 кандидатів: вже подали декларації
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Додано: Сер 04 бер, 2020 18:24
Мне кажется не хватает еще одного Министерства.....
По координации взаимодействия Министерства ветеранов и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.....
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