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Зловживання компанії Ахметова почали розслідувати у ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 бер, 2020 18:32
Пропонуємо до обговорення:
Європейське енергетичне співтовариство приєдналося до розслідування Антимонопольного комітету України проти компанії «ДТЕК Західенерго», власником якої є український олігарх Рінат Ахметов.
Дивися повний текст Зловживання компанії Ахметова почали розслідувати у ЄС
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Додано: Сер 04 бер, 2020 19:31
Оце правильно розслідують - тут явне використання монополії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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