У квітні-жовтні проведуть аудит Пенсійного фонду.
Дивися повний текст Проведуть аудит Пенсійного фонду: що це означає.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 19:47
Проведуть аудит Пенсійного фонду: що це означає
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Проведуть аудит Пенсійного фонду: що це означає.
Додано: Сер 04 бер, 2020 19:55
Означает только одно:
- Не мёртвых душ ганять будут.
- Будут пенсов грабить.
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