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Проведуть аудит Пенсійного
фонду: що це означає

Проведуть аудит Пенсійного фонду: що це означає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 19:47

Проведуть аудит Пенсійного фонду: що це означає

Пропонуємо до обговорення:
У квітні-жовтні проведуть аудит Пенсійного фонду.

Дивися повний текст Проведуть аудит Пенсійного фонду: що це означає.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 19:55

Означает только одно:
- Не мёртвых душ ганять будут.
- Будут пенсов грабить.
Kudrjavuy
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