RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Призначено нового
прем'єр-міністра України

Призначено нового прем'єр-міністра України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 19:48

Призначено нового прем'єр-міністра України

Пропонуємо до обговорення:
Зеленський пропонує Раді призначити прем'єром Шмигаль.

Дивися повний текст Призначено нового прем'єр-міністра України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93842
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У базових галузях економіки України на початку року...
R2 » Сер 04 бер, 2020 09:31
1 54
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 бер, 2020 09:31
erodimon2016
Дефіцит зовнішньої торгівлі України скоротився в 14 разів
R2 » Сер 04 бер, 2020 09:25
0 48
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 бер, 2020 09:25
R2
Прем'єр анонсував підвищення зарплати медиків до 30%
R2 » Вів 03 бер, 2020 13:29
2 106
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 бер, 2020 16:45
pogorelets

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82329)
04.03.2020 21:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.