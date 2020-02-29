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Уряд спрямував 654 мільйони
на виплату зарплат шахтарям

Уряд спрямував 654 мільйони на виплату зарплат шахтарям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 19:53

Уряд спрямував 654 мільйони на виплату зарплат шахтарям

Пропонуємо до обговорення:
Уряд 4 березня 2020 року спрямував 654 млн грн на погашення заборгованості із виплати заробітної плати перед шахтарями дев'яти підприємств.

Дивися повний текст Уряд спрямував 654 мільйони на виплату зарплат шахтарям.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 19:54

Сегодня пришлось общаться с углекопами из вышеперечисленных списком, по этому поводу.
Послали туда, куда "Макар телят не гонял".
- "Сосут лапу" - ждут появления первой травки, покушать.
И честно работают на Государство - интересно, "чьё"?
Kudrjavuy
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