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Нардепи проголосували за новий
склад Кабінету міністрів

Нардепи проголосували за новий склад Кабінету міністрів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 21:55

Нардепи проголосували за новий склад Кабінету міністрів

Пропонуємо до обговорення:
Рада затвердила оновлений склад Кабінету міністрів України,що запропонував новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Нардепи проголосували за новий склад Кабінету міністрів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 21:55

ой,ой,ой...
горе то какое...
тока научились на 36000 содержать ребенка.
тока начали премии себе выписывать человеческие.
и вот назад,в люди.
даже не пожили как папиредники.
Tabak
 
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