Рада затвердила оновлений склад Кабінету міністрів України,що запропонував новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Нардепи проголосували за новий склад Кабінету міністрів.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 21:55
Нардепи проголосували за новий склад Кабінету міністрів
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Дивися повний текст Нардепи проголосували за новий склад Кабінету міністрів.
Додано: Сер 04 бер, 2020 21:55
ой,ой,ой...
горе то какое...
тока научились на 36000 содержать ребенка.
тока начали премии себе выписывать человеческие.
и вот назад,в люди.
даже не пожили как папиредники.
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