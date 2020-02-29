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Іпотека в Україні: майже кожен
сьомий українець потребує...

Іпотека в Україні: майже кожен сьомий українець потребує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 22:06

Іпотека в Україні: майже кожен сьомий українець потребує...

Пропонуємо до обговорення:
Про те, що заважає розвиватися іпотеці в Україні.

Дивися повний текст Іпотека в Україні: майже кожен сьомий українець потребує власного житла.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 22:32

Re: Іпотека в Україні: майже кожен сьомий українець потребує

А сильно надо брать? 24 квадрата на человека - это предостаточно даже для индивидуальной квартиры, а если на, например, троих то и 20 много. Конечно, желать разместить в квартире футбольное поле не запретить, но украинские зряплаты несколько меньше, чем "в странах Европы" и если доход такой же средний, то на 60 квадратах на человека на одном отоплении разоришься.

Что до года постройки, то лично я комфортно живу в хрущёвке где-то 1960го года и совершенно не парюсь, что, по мнению некоего товарища, она два раза "устарела". Возможность переехать в новострой есть, если чё.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 22:47

moveton соглашусь про новостройки, уж больно много плохих отзывов о качестве их постройки
onore_de_balzak
 
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