Про те, що заважає розвиватися іпотеці в Україні.
Дивися повний текст Іпотека в Україні: майже кожен сьомий українець потребує власного житла.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 22:06
Іпотека в Україні: майже кожен сьомий українець потребує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іпотека в Україні: майже кожен сьомий українець потребує власного житла.
Додано: Сер 04 бер, 2020 22:32
Re: Іпотека в Україні: майже кожен сьомий українець потребує
А сильно надо брать? 24 квадрата на человека - это предостаточно даже для индивидуальной квартиры, а если на, например, троих то и 20 много. Конечно, желать разместить в квартире футбольное поле не запретить, но украинские зряплаты несколько меньше, чем "в странах Европы" и если доход такой же средний, то на 60 квадратах на человека на одном отоплении разоришься.
Что до года постройки, то лично я комфортно живу в хрущёвке где-то 1960го года и совершенно не парюсь, что, по мнению некоего товарища, она два раза "устарела". Возможность переехать в новострой есть, если чё.
Додано: Сер 04 бер, 2020 22:47
moveton соглашусь про новостройки, уж больно много плохих отзывов о качестве их постройки
Додано: Чет 05 бер, 2020 01:32
onore_de_balzak, да не, я про качественный говорю, но всё равно ещё вполне крепкие стены с балконом в тихий зелёный двор, с супермаркетом в двух шагах и морем в пешей досягаемости за 10-15 минут, на многоэтажный человековейник пусть Парцхаладзе меняет, которому самое главное, чтобы стенам было не больше 30 лет.
Из дома, где я вырос, в новострой бы переехал с удовольствием, но там вообще памятник архитектуры: разваливающийся ракушняк ещё царской бюджетной постройки, куда и канализацию только при Брежневе подвели и вообще Советский Союз примерно из такого фонда в новопостроенные хрущёвки и расселял.
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