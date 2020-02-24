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Xiaomi представила ігрові смартфони з швидкою зарядкою...
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Додано: Чет 05 бер, 2020 00:05
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Xiaomi представила два нові ігрові смартфони в рамках ігрової серії Black Shark: звичайну модель Black Shark 3 і поліпшену версію Black Shark 3 Pro.
Дивися повний текст Xiaomi представила ігрові смартфони з швидкою зарядкою (фото)
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Додано: Чет 05 бер, 2020 00:05
ну как подешевеют чуть чуть можно будет брать ....
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