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Xiaomi представила ігрові
смартфони з швидкою зарядкою...

Xiaomi представила ігрові смартфони з швидкою зарядкою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 00:05

Xiaomi представила ігрові смартфони з швидкою зарядкою...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Xiaomi представила два нові ігрові смартфони в рамках ігрової серії Black Shark: звичайну модель Black Shark 3 і поліпшену версію Black Shark 3 Pro.

Дивися повний текст Xiaomi представила ігрові смартфони з швидкою зарядкою (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 00:05

ну как подешевеют чуть чуть можно будет брать ....
yama
 
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