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Ізраїльські вчені створили
вакцину проти китайського...

Ізраїльські вчені створили вакцину проти китайського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 04:17

Ізраїльські вчені створили вакцину проти китайського...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники НДІ МИГАЛЬ в місті Галілеї (Ізраїль) розробили вакцину від коронавируса, яка успішно пройшла всі стадії випробувань.

Дивися повний текст Ізраїльські вчені створили вакцину проти китайського коронавірусу.
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