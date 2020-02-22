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Смартфони Google Pixel
отримали одну з фішок iPhone

Смартфони Google Pixel отримали одну з фішок iPhone
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 07:06

Смартфони Google Pixel отримали одну з фішок iPhone

Пропонуємо до обговорення:
Розширюючи функціональність власної лінійки смартфонів, компанія Google вирішила запозичити одну з функцій, яка вже кілька років вважається базовою в лінійці iPhone. При цьому компанія зуміла обійтися активацією цієї можливості виключно програмно.

Дивися повний текст Смартфони Google Pixel отримали одну з фішок iPhone.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 07:06

Этой фишке уже три года.
А вы только написали....
vordima74
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