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Смартфони Google Pixel отримали одну з фішок iPhone
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 бер, 2020 07:06
Пропонуємо до обговорення:
Розширюючи функціональність власної лінійки смартфонів, компанія Google вирішила запозичити одну з функцій, яка вже кілька років вважається базовою в лінійці iPhone. При цьому компанія зуміла обійтися активацією цієї можливості виключно програмно.
Дивися повний текст Смартфони Google Pixel отримали одну з фішок iPhone
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R2
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Додано: Чет 05 бер, 2020 07:06
Этой фишке уже три года.
А вы только написали....
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vordima74
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