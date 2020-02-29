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Інвестиції на 450 млн євро: в уряді підрахували, скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 бер, 2020 09:10
Пропонуємо до обговорення:
За розрахунками Міністерства енергетики та захисту довкілля України, станом на початок 2020 року 22 тисячі українських родин встановили сонячні панелі та використовують сонячну енергетику.
Дивися повний текст Інвестиції на 450 млн євро: в уряді підрахували, скільки українців встановили сонячні панелі
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Додано: Чет 05 бер, 2020 09:10
Интересный обзор. И только последнее предложение - испохабило все достижения.
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