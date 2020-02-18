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Volkswagen припиняє
розробку автомобілів на...

Volkswagen припиняє розробку автомобілів на...
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 09:39

Volkswagen припиняє розробку автомобілів на...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Volkswagen (VW) оголосила про припинення розробки автомобілів, що працюють на Газомоторні паливі (CNG), оскільки має намір повністю зосередитися на випуску електромобілів.

Дивися повний текст Volkswagen припиняє розробку автомобілів на газомоторному паливі.
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