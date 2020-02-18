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Volkswagen припиняє розробку автомобілів на...
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Додано: Чет 05 бер, 2020 09:39
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Volkswagen (VW) оголосила про припинення розробки автомобілів, що працюють на Газомоторні паливі (CNG), оскільки має намір повністю зосередитися на випуску електромобілів.
Дивися повний текст Volkswagen припиняє розробку автомобілів на газомоторному паливі
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Додано: Чет 05 бер, 2020 09:39
ну хрен с ним, метан с его степенью сжатия стремный
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