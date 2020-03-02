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Милованов: коронавірус може
призвести до економічної...

Милованов: коронавірус може призвести до економічної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 09:43

Милованов: коронавірус може призвести до економічної...

Пропонуємо до обговорення:
Спалах коронавірусу може спричинити кризу в економіці України, тому уряд має вживати оперативних заходів для недопущення поширення вірусу.

Дивися повний текст Милованов: коронавірус може призвести до економічної кризи в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 09:43

Хорошо когда можно на что то спихнуть
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 09:46

Re: Милованов: коронавірус може призвести до економічної...

Нарешті....
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 10:01

Это капец какой-то, да блин от рака в Украине каждый день больше людей мрет чем от этого вируса во всем мире умерло. И всем пофиг, а тут пиарят этот вирус как могут.
antipeopple
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