Спалах коронавірусу може спричинити кризу в економіці України, тому уряд має вживати оперативних заходів для недопущення поширення вірусу.
Дивися повний текст Милованов: коронавірус може призвести до економічної кризи в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 бер, 2020 09:43
Милованов: коронавірус може призвести до економічної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Милованов: коронавірус може призвести до економічної кризи в Україні.
Додано: Чет 05 бер, 2020 09:46
Re: Милованов: коронавірус може призвести до економічної...
Нарешті....
Додано: Чет 05 бер, 2020 10:01
Это капец какой-то, да блин от рака в Украине каждый день больше людей мрет чем от этого вируса во всем мире умерло. И всем пофиг, а тут пиарят этот вирус как могут.
|