RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Дуже схоже на Польщу": в НБУ
розповіли про переломний...

"Дуже схоже на Польщу": в НБУ розповіли про переломний...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 09:45

"Дуже схоже на Польщу": в НБУ розповіли про переломний...

Пропонуємо до обговорення:
Економічна ситуація в Україні зараз нагадує ситуацію майже 20-річної давності в Польщі.

Дивися повний текст \"Дуже схоже на Польщу\": в НБУ розповіли про переломний для України етап.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93848
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 09:45

Очень сильно губу раскатал. Инвестиции. Кому мы нужны?
p_a_l
 
Повідомлень: 2684
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 10:36

Инвестиции будут, только в случае низкой налоговой нагрузки и ликвидации рейдерства.
Иначе, кому мы нужны...
egor6508
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 23.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], omb і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Основні тенденції міграції українців в Польщу в 2020...
R2 » Вів 03 бер, 2020 09:04
2 143
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 бер, 2020 09:50
erodimon2016
У Раді розповіли про ймовірність скорочення лікарів з...
R2 » П'ят 21 лют, 2020 12:11
3 272
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 17:43
Галина441
У Слузі народу розповіли, коли запрацює страхова медицина
R2 » Пон 17 лют, 2020 11:05
1 193
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 21:55
sannaoksans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82371)
05.03.2020 10:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.