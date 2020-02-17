Економічна ситуація в Україні зараз нагадує ситуацію майже 20-річної давності в Польщі.
Дивися повний текст \"Дуже схоже на Польщу\": в НБУ розповіли про переломний для України етап.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 09:45
"Дуже схоже на Польщу": в НБУ розповіли про переломний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Дуже схоже на Польщу\": в НБУ розповіли про переломний для України етап.
Додано: Чет 05 бер, 2020 10:36
Инвестиции будут, только в случае низкой налоговой нагрузки и ликвидации рейдерства.
Иначе, кому мы нужны...
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