Додано: Чет 05 бер, 2020 22:43

"Дуже схоже на Польщу": в НБУ розповіли про переломний для України етап

- У них работа "обещать"

- У баранов мычать и щипать травку.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.