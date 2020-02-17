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"Дуже схоже на Польщу": в НБУ
розповіли про переломний...

"Дуже схоже на Польщу": в НБУ розповіли про переломний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 19:24

Re:

До Польщі нам 20 років, а до США умовно всі 100
mt7216558
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 19:33

  salvydas написав:Очень похоже на Польшу... только в Польше без вас долбодятлов было, а это главное.


Сологуб забыл сказать сколько в Польше было олигархов 20 лет назад...так я напомню - ни одного, впрочем их и сейчас там нет, хотя по мнению поляков вроде один все-таки был, но его состояние в 0.5 млрд, это уровень наших прокуроров или судей на пенсии :lol:
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:36

ну не то что б польша.скорее гондурас.и не 20 лет назад.а дня два вперед.
и не заходят инвестиции. а скорее выходят.с трудом.
а вот када все выйдет будем как польша лет сто назад.
и вздохнет народ с облегчением.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:43

Re:

"Дуже схоже на Польщу": в НБУ розповіли про переломний для України етап
- У них работа "обещать"
- У баранов мычать и щипать травку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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