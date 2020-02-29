RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ринок новобудов за 10 років:
як змінилися вартість житла...

Ринок новобудов за 10 років: як змінилися вартість житла...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 10:30

Ринок новобудов за 10 років: як змінилися вартість житла...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом останніх 10 років в експлуатацію вводилося близько 10 млн квадратних метрів житла.

Дивися повний текст Ринок новобудов за 10 років: як змінилися вартість житла та пропозиції забудовників.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93848
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 10:30

"максимальная этажность возросла с 27 этажей до 30"
А до какого этажа достают пожарные машины?

Не стоит сравнивать стоимость жилья в другими столицами, там в комплекте идет инфраструктура и нет такой этажности.
egor6508
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 23.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], omb і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
52% новобудов в Києві потрапляють в категорію ризикових...
R2 » Суб 29 лют, 2020 12:35
7 494
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 бер, 2020 00:19
mts_escare
Кого треба допускати на ринок землі: думка експерта
R2 » Нед 01 бер, 2020 07:50
3 227
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2020 22:24
astatempo
Вартість вищої освіти в Україні зросте, – заступник...
R2 » Суб 29 лют, 2020 20:14
3 226
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2020 21:18
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82371)
05.03.2020 10:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.