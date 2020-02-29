Протягом останніх 10 років в експлуатацію вводилося близько 10 млн квадратних метрів житла.
Дивися повний текст Ринок новобудов за 10 років: як змінилися вартість житла та пропозиції забудовників.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 10:30
Ринок новобудов за 10 років: як змінилися вартість житла...
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Дивися повний текст Ринок новобудов за 10 років: як змінилися вартість житла та пропозиції забудовників.
Додано: Чет 05 бер, 2020 10:30
"максимальная этажность возросла с 27 этажей до 30"
А до какого этажа достают пожарные машины?
Не стоит сравнивать стоимость жилья в другими столицами, там в комплекте идет инфраструктура и нет такой этажности.
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