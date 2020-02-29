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Ринок новобудов за 10 років:
як змінилися вартість житла...

Ринок новобудов за 10 років: як змінилися вартість житла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:42

  Rainbow написав:
  p_a_l написав:
  Rainbow написав:В Європі під будинками в 6-7 поверхів будують дворівневий паркінг, а у нас що?!

У нас тоже есть подземные паркинги, но народ у нас богатый и предпочитает ставить тачки вокруг дома.

Одиниці таких паркінгів, навіть нові ЖК є без паркінгів, що тут вже казати про старі.

Их просто ни кто не покупает. Если бы покупали, были бы и подземные паркинги и многоуровневые. У нас народ считает. что ставить свое корыто нужно исключительно на шару. Он платят за горючее и это более чем достаточно. У нас места в паркинге продавались аж до сдачи дома в эксплуатацию, когда как большая часть квартир была выкуплена заранее. Кто хотел тот имел шанс купить. Рядом есть стоянки и они тоже полупустые. Ну все плачутся о паркинге, только о бесплатном паркинге :D
На счет обязывать застройщика стоить для каждой квартиры это глупость. у меня например нет машины и не предвидится. Я пользуюсь такси и общественным транспортом. нафига мне за него платить ?
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:13

Re: Ринок новобудов за 10 років: як змінилися вартість житла

Несколько некорректно сравнивать стоимость недвиги в столицах других стран с Киевом, т.к. по сути это разные продукты:
- в Украине необязательно покупать землю под застройку многоквартирным домом. В то время как земля может стоит 80%-90% от цены за квартиру. Например, в Гонконге.
- только, наверное, в Украине застройщик сдаёт массовое жильё как коробку. Очень много где стандартом розничной продажи жилья считается квартира с ремонтом и обстановкой. Или с частичной отделкой.

Есть ещё куча особенностей в виде разных законов о владении землёй под зданиями, зонирование земли, проценты под ипотеку и государственное спонсирование ипотечных пузырей в виде возврата налогов на ипотечные платежи. В этом плане в Украине ситуация гораздо здоровей с точки зрения здравого смысла.
detec
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:14

ssnet
Щоб вільно пересуватись по місту, навіть на таксі, потрібно щоб не були запарковані всі узбіччя доріг, тому це стосується кожного хто пересувається по дорогам міста :wink:

Заборонити будувати без паркінгів (це в першу чергу інфраструктура), пустувати вони точно не будуть.
Rainbow
 
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