Ринок новобудов за 10 років: як змінилися вартість житла...

Додано: Чет 05 бер, 2020 14:42

Rainbow написав: p_a_l написав: Rainbow написав: В Європі під будинками в 6-7 поверхів будують дворівневий паркінг, а у нас що?! В Європі під будинками в 6-7 поверхів будують дворівневий паркінг, а у нас що?!

У нас тоже есть подземные паркинги, но народ у нас богатый и предпочитает ставить тачки вокруг дома. У нас тоже есть подземные паркинги, но народ у нас богатый и предпочитает ставить тачки вокруг дома.

Одиниці таких паркінгів, навіть нові ЖК є без паркінгів, що тут вже казати про старі. Одиниці таких паркінгів, навіть нові ЖК є без паркінгів, що тут вже казати про старі.

Их просто ни кто не покупает. Если бы покупали, были бы и подземные паркинги и многоуровневые. У нас народ считает. что ставить свое корыто нужно исключительно на шару. Он платят за горючее и это более чем достаточно. У нас места в паркинге продавались аж до сдачи дома в эксплуатацию, когда как большая часть квартир была выкуплена заранее. Кто хотел тот имел шанс купить. Рядом есть стоянки и они тоже полупустые. Ну все плачутся о паркинге, только о бесплатном паркингеНа счет обязывать застройщика стоить для каждой квартиры это глупость. у меня например нет машины и не предвидится. Я пользуюсь такси и общественным транспортом. нафига мне за него платить ?