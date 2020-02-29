Ринок новобудов за 10 років: як змінилися вартість житла...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Rainbow написав:В Європі під будинками в 6-7 поверхів будують дворівневий паркінг, а у нас що?!
У нас тоже есть подземные паркинги, но народ у нас богатый и предпочитает ставить тачки вокруг дома.
Одиниці таких паркінгів, навіть нові ЖК є без паркінгів, що тут вже казати про старі.
Их просто ни кто не покупает. Если бы покупали, были бы и подземные паркинги и многоуровневые. У нас народ считает. что ставить свое корыто нужно исключительно на шару. Он платят за горючее и это более чем достаточно. У нас места в паркинге продавались аж до сдачи дома в эксплуатацию, когда как большая часть квартир была выкуплена заранее. Кто хотел тот имел шанс купить. Рядом есть стоянки и они тоже полупустые. Ну все плачутся о паркинге, только о бесплатном паркинге На счет обязывать застройщика стоить для каждой квартиры это глупость. у меня например нет машины и не предвидится. Я пользуюсь такси и общественным транспортом. нафига мне за него платить ?
Несколько некорректно сравнивать стоимость недвиги в столицах других стран с Киевом, т.к. по сути это разные продукты: - в Украине необязательно покупать землю под застройку многоквартирным домом. В то время как земля может стоит 80%-90% от цены за квартиру. Например, в Гонконге. - только, наверное, в Украине застройщик сдаёт массовое жильё как коробку. Очень много где стандартом розничной продажи жилья считается квартира с ремонтом и обстановкой. Или с частичной отделкой.
Есть ещё куча особенностей в виде разных законов о владении землёй под зданиями, зонирование земли, проценты под ипотеку и государственное спонсирование ипотечных пузырей в виде возврата налогов на ипотечные платежи. В этом плане в Украине ситуация гораздо здоровей с точки зрения здравого смысла.