Міністерство фінансів у 2019 році перевірило 24,5 мільйона пільговиків.
Дивися повний текст Мінфін перевірив пільговиків і отримувачів субсидій: люди мають повернути 27 млн гривень.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 11:13
Мінфін перевірив пільговиків і отримувачів субсидій:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін перевірив пільговиків і отримувачів субсидій: люди мають повернути 27 млн гривень.
Додано: Чет 05 бер, 2020 11:13
Выгодней сократить на 90% пенсионный фонд : 25 миллионов по сравнению с затраты в миллиарды в пенсионном фонде, это такая мелочь!
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
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