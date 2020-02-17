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Мінфін перевірив пільговиків
і отримувачів субсидій:...

Мінфін перевірив пільговиків і отримувачів субсидій:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 11:13

Мінфін перевірив пільговиків і отримувачів субсидій:...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів у 2019 році перевірило 24,5 мільйона пільговиків.

Дивися повний текст Мінфін перевірив пільговиків і отримувачів субсидій: люди мають повернути 27 млн гривень.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 11:13

Выгодней сократить на 90% пенсионный фонд : 25 миллионов по сравнению с затраты в миллиарды в пенсионном фонде, это такая мелочь!
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zloy_ukr
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