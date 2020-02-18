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Первые линии метро в Тель-Авиве заработают к 2030 году
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 бер, 2020 11:48
Пропонуємо до обговорення:
Национальный комитет по инфраструктуре Израиля одобрил строительство первых двух подземных линий метро М1 и М3, которые соединят города, входящие в мегаполис Большой Тель-Авив.
Дивися повний текст Первые линии метро в Тель-Авиве заработают к 2030 году
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