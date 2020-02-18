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Первые линии метро в Тель-Авиве
заработают к 2030 году

Первые линии метро в Тель-Авиве заработают к 2030 году
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 11:48

Первые линии метро в Тель-Авиве заработают к 2030 году

Пропонуємо до обговорення:
Национальный комитет по инфраструктуре Израиля одобрил строительство первых двух подземных линий метро М1 и М3, которые соединят города, входящие в мегаполис Большой Тель-Авив.

Дивися повний текст Первые линии метро в Тель-Авиве заработают к 2030 году.
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