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Електроенергія для
населення подорожчає

Електроенергія для населення подорожчає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 12:15

Електроенергія для населення подорожчає

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

Дивися повний текст Електроенергія для населення подорожчає.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 12:15

Давайте, давайте, ще не всі втікли з України. Може хватить грабувати українців і дотувати Ахметку.( Відкрийте ринок для імпорту, заберіть зелений тариф)
Українець
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 12:16

На кол посадить
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 12:17

  Українець написав:Давайте, давайте, ще не всі втікли з України. Може хватить грабувати українців і дотувати Ахметку.( Відкрийте ринок для імпорту, заберіть зелений тариф)

Забыли написать чтобы убрали сопливого с премьерства. Он тоже ахметкин.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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