Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.
Дивися повний текст Електроенергія для населення подорожчає.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 12:15
Електроенергія для населення подорожчає
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електроенергія для населення подорожчає.
Додано: Чет 05 бер, 2020 12:15
Давайте, давайте, ще не всі втікли з України. Може хватить грабувати українців і дотувати Ахметку.( Відкрийте ринок для імпорту, заберіть зелений тариф)
Додано: Чет 05 бер, 2020 12:17
Забыли написать чтобы убрали сопливого с премьерства. Он тоже ахметкин.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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