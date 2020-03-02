Електроенергія для населення подорожчає

Додано: Чет 05 бер, 2020 18:35

sena_2008atp написав: Кто потреблял до 100квт-самые бедные. Кто потреблял до 100квт-самые бедные.

Скорее нет, чем да. Кто побогаче может вложиться в теплоизоляцию, более энергоэффективные электроприборы и, возможно, даже окупить это потом. А бедный так и будет греть воздух. Лично у меня после замены лампочек на диодные выйти за 100 кВтч в месяц не получается, хотя доходом не обижен.Кстати, а при чём тут вообще те "Кто потреблял до 100квт"? Скидка на первые 100 кВтч даётся всем. С точки зрения арифметики от неё больше выигрывают как раз те, что потребляет хотя бы 100 кВтч потому, что те, кто потребляет меньше, и скидку в абсолютном размере получают меньше.