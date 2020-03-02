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Електроенергія для населення подорожчає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 бер, 2020 18:35
sena_2008atp написав:
Кто потреблял до 100квт-самые бедные.
Скорее нет, чем да. Кто побогаче может вложиться в теплоизоляцию, более энергоэффективные электроприборы и, возможно, даже окупить это потом. А бедный так и будет греть воздух. Лично у меня после замены лампочек на диодные выйти за 100 кВтч в месяц не получается, хотя доходом не обижен.
Кстати, а при чём тут вообще те "Кто потреблял до 100квт"? Скидка на первые 100 кВтч даётся всем. С точки зрения арифметики от неё больше выигрывают как раз те, что потребляет хотя бы 100 кВтч потому, что те, кто потребляет меньше, и скидку в абсолютном размере получают меньше.
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moveton
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Додано: Чет 05 бер, 2020 18:52
Талантом може бути не тільки президент а й міністр... А щоб стати генієм треба не тільки відмінити пільгову вартість а й зробити навпаки націнку на перших 100 кВт... тоді грошей ще більше вивільниться..
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Додано: Чет 05 бер, 2020 20:31
Короче решили народ оставить без куска хлеба. А не боятся ли они нового Майдана? Терпение у людей может закончиться
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mamajanatolj
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Додано: Чет 05 бер, 2020 20:54
mamajanatolj
тебе разве не рассказали что майдан дело рук Порошенко и Сороса?
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Додано: Чет 05 бер, 2020 21:13
Оржель со вчерашнего дня уже никто и зовут его никак.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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Додано: Чет 05 бер, 2020 21:19
warlamp написав:
Оржель со вчерашнего дня уже никто и зовут его никак.
Ты пишешь так будто Оржель подал в отставку или ему было выражено недоверие от лица партии "Слуга народа". Придет другой и будет продолжать ранее начатую политику этой партии.
Mind the gap.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 22:36
moveton написав: sena_2008atp написав:
Кто потреблял до 100квт-самые бедные.
Скорее нет, чем да. Кто побогаче может вложиться в теплоизоляцию, более энергоэффективные электроприборы и, возможно, даже окупить это потом. А бедный так и будет греть воздух. Лично у меня после замены лампочек на диодные выйти за 100 кВтч в месяц не получается, хотя доходом не обижен.
Кстати, а при чём тут вообще те "Кто потреблял до 100квт"? Скидка на первые 100 кВтч даётся всем. С точки зрения арифметики от неё больше выигрывают как раз те, что потребляет хотя бы 100 кВтч потому, что те, кто потребляет меньше, и скидку в абсолютном размере получают меньше.
Боже, какую каку Вы грузите.
- А как быть у кого электрическое отопление в квартирах?
- Приготовление пищи?
- Подогрев воды?
У соседа в 2шке, чешке выходит до 2 000кВт/месяц ибо двое малых детей.
- На паперть? Или в Верховную Раду, что МВФ обещают переименовать на публичный дом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 22:54
В Европе электроэнергия была ушла в минус, и при этом потребителям в Британии доплачивали. А украинци заплатят за себя и европейцев которые у нас же покупают по низкой стоимости.
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telushkin1990
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Додано: Чет 05 бер, 2020 23:33
Давление оплаты производителям зеленой электроэнергии нарастает. Этот ком уже не сдержать - поэтому чтобы им оплатить - надо повышать населению. Ну или убрать эти 13 евроцентов за 1квт*ч.
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balta_laska
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 01:51
balta_laska написав:
Давление оплаты производителям зеленой электроэнергии нарастает. Этот ком уже не сдержать - поэтому чтобы им оплатить - надо повышать населению. Ну или убрать эти 13 евроцентов за 1квт*ч.
Держи карман шире!
Всё только начинает разворачивается!
- Если бы они уходили на электрозаправки по 7грн.
- да свой не производим эл. транспорт, чужой дорого стоит.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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