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Електроенергія для
населення подорожчає

Електроенергія для населення подорожчає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 18:35

  sena_2008atp написав:Кто потреблял до 100квт-самые бедные.

Скорее нет, чем да. Кто побогаче может вложиться в теплоизоляцию, более энергоэффективные электроприборы и, возможно, даже окупить это потом. А бедный так и будет греть воздух. Лично у меня после замены лампочек на диодные выйти за 100 кВтч в месяц не получается, хотя доходом не обижен.

Кстати, а при чём тут вообще те "Кто потреблял до 100квт"? Скидка на первые 100 кВтч даётся всем. С точки зрения арифметики от неё больше выигрывают как раз те, что потребляет хотя бы 100 кВтч потому, что те, кто потребляет меньше, и скидку в абсолютном размере получают меньше.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 18:52

Талантом може бути не тільки президент а й міністр... А щоб стати генієм треба не тільки відмінити пільгову вартість а й зробити навпаки націнку на перших 100 кВт... тоді грошей ще більше вивільниться.. :)
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:31

Короче решили народ оставить без куска хлеба. А не боятся ли они нового Майдана? Терпение у людей может закончиться
mamajanatolj
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:54

mamajanatolj
тебе разве не рассказали что майдан дело рук Порошенко и Сороса?
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:13

Оржель со вчерашнего дня уже никто и зовут его никак.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:19

  warlamp написав:Оржель со вчерашнего дня уже никто и зовут его никак.

Ты пишешь так будто Оржель подал в отставку или ему было выражено недоверие от лица партии "Слуга народа". Придет другой и будет продолжать ранее начатую политику этой партии.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:36

  moveton написав:
  sena_2008atp написав:Кто потреблял до 100квт-самые бедные.

Скорее нет, чем да. Кто побогаче может вложиться в теплоизоляцию, более энергоэффективные электроприборы и, возможно, даже окупить это потом. А бедный так и будет греть воздух. Лично у меня после замены лампочек на диодные выйти за 100 кВтч в месяц не получается, хотя доходом не обижен.

Кстати, а при чём тут вообще те "Кто потреблял до 100квт"? Скидка на первые 100 кВтч даётся всем. С точки зрения арифметики от неё больше выигрывают как раз те, что потребляет хотя бы 100 кВтч потому, что те, кто потребляет меньше, и скидку в абсолютном размере получают меньше.

Боже, какую каку Вы грузите.
- А как быть у кого электрическое отопление в квартирах?
- Приготовление пищи?
- Подогрев воды?
У соседа в 2шке, чешке выходит до 2 000кВт/месяц ибо двое малых детей.
- На паперть? Или в Верховную Раду, что МВФ обещают переименовать на публичный дом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:54

В Европе электроэнергия была ушла в минус, и при этом потребителям в Британии доплачивали. А украинци заплатят за себя и европейцев которые у нас же покупают по низкой стоимости.
telushkin1990
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 23:33

Давление оплаты производителям зеленой электроэнергии нарастает. Этот ком уже не сдержать - поэтому чтобы им оплатить - надо повышать населению. Ну или убрать эти 13 евроцентов за 1квт*ч.
balta_laska
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 01:51

  balta_laska написав:Давление оплаты производителям зеленой электроэнергии нарастает. Этот ком уже не сдержать - поэтому чтобы им оплатить - надо повышать населению. Ну или убрать эти 13 евроцентов за 1квт*ч.

Держи карман шире!
Всё только начинает разворачивается!
- Если бы они уходили на электрозаправки по 7грн.
- да свой не производим эл. транспорт, чужой дорого стоит.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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